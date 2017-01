Ex-assistente de palco de Xuxa e Chacrinha, Russo morre aos 85 anos

(foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-assistente de palco da Globo, Antônio Pedro de Souza e Silva, mais conhecido como Russo, morreu na manhã deste sábado (28), aos 85 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital Pasteur, no Méier, no Rio de Janeiro. O motivo da morte ainda não foi divulgado. Em novembro de 2015, Russo ficou internado após sofrer o segundo AVC (Acidente Vascular Cerebral). Em junho do mesmo ano, ele foi internado depois de sentir fortes cãimbras nas mãos e vomitado diversas vezes. Na ocasião, Russo fez um eletrocardiograma, entre outros exames, quando teve convulsão e uma isquemia (diminuição da corrente sanguínea), o que provocou o AVC.