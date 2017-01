Chineses comemoram o ano novo, o do Galo de Fogo. Qual seu signo?

(foto: Reprodução/Facebook)

À zero hora deste sábado (28), os chineses comemoraram o seu ano novo. Ao contrário dos ocidentais, que marcam o calendário regidos pelo ano solar, os chineses se baseiam no seu ano pelo calendário lunar. E 2017 será o ano do Galo de Fogo, no horóscopa chinês.

O que significa o Galo de Fogo? O horóscopo chinês também 12 figuras, representadas por animais — Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Porco — e cada ano no calendário chinês tem o domínio de um dos signos. O ano de 2017 pertence ao elemento fogo, portando será o ano do Galo de Fogo.

O Galo de Fogo é repleto de coragem, honestidade e ambição. O Galo também tem a característica de ser impulsivo.

Quer saber qual seu signo no hosrócopo chinês? Veja abaixo:

Nascido em 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 2008, 2020 - RATO

Nascido em 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 2009, 2021 - BOI

Nascido em 1914, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 2010, 2022 - TIGRE

Nascido em 1915, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 2011, 2023 - COELHO

Nascido em 1916, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 2000, 2012, 2024 - DRAGÃO

Nascido em 1917, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 2001, 2013, 2025 - SERPENTE

Nascido em 1918, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 2002, 2014, 2026 - CAVALO

Nascido em 1919, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 2003, 2015, 2027 -CABRA

Nascido em 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 2004, 2016, 2028 - MACACO

Nascido em 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 2005, 2017, 2029 - GALO

Nascido em 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 2006, 2018, 2030 - CÃO

Nascido em 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 2007, 2019, 2031 - PORCO