Agride mulher, é preso e polícia descobre que ele já era procurado

Um homem com Mandado de Prisão em aberto foi levado à delegacia por policiais militares após uma mulher relatar ter sido vítima de Maria da Penha. A ação aconteceu no sábado (28/01) em Matinhos, Litoral do estado, durante atividades do “Verão Paraná 2016/2017”.

Os policiais faziam patrulhamento pela região quando, ao passarem pelas proximidades do Quartel do Corpo de Bombeiros, foram abordados por uma mulher que relatou ter sido vítima de Maria da Penha. Segundo ela, o suspeito estaria dormindo em uma pousada da região.

Buscas foram feitas, mas o homem não foi localizado. Posteriormente, uma equipe conseguiu abordá-lo e verificou que ele tinha um Mandado de Prisão em aberto. O envolvido foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.