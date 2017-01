Balada Protegida prende três por roubo. Prefeito posta fotos

(foto: Reprodução/Facebook)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, usou as redes sociais para postar algumas imagens da segunda edição do Balada Protegida, realizada entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada de sábado (28). Entre as fotos, uma de três rapazes que foram presos pela polícia quando cometiam um roubo na região da balada.

"#CuritibaVoltaASerlCuritiba. BALADA PROTEGIDA ontem nos bares e bistrôs das ruas Itupava, Bispo Dom José e Vicente Machado /Dom Pedro II. Nesta última VTR GOE pegou 03 elementos realizando roubo a mão armada . Estavam na Alamêda D. Pedro II, em frente ao número 103. Os elementos portavam simulacro e 2 facas. Foram presos. A moçada pôde terminar a noite sem susto. #CuritibaMaisSegura #BomDiadoPrefeitoGreca", escreveu o prefeito no post.

Também foram feitas abordagens educativas, com distribuição de material gráfico sobre prevenção de acidentes, e o teste de alcoolemia no sangue, com bafômetros descartáveis cedidos pelo Detran-PR - ação voluntária, as pessoas não são obrigadas a participar. O objetivo é orientar sobre os riscos de dirigir alcoolizado.