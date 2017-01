Domingo fica chuvoso em todo o Paraná

(foto: Reprodução/Facebook)

O domingo (29) terá tempo instável no Paraná. "Em níveis mais elevados da atmosfera continuamos observando ingresso de calor e umidade até o Estado, desde o Norte do País. Nestas condições teremos mais um dia com presença de muita nebulosidade, e com chuvas a qualquer hora do dia especialmente no interior. Na região de Curitiba e também nas praias, as chuvas ocorrem preferencialmente a partir da tarde", diz a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Em Curitiba, a manhã vai ser nublada e temperaturas amenas. A chuva pode vir na parte da tarde em pancadas isoladas e trovoadas. Na Capital, a previsão é de chuva a semana toda.