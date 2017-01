Vic Militello, a Joana D'Arc da novela 'Estúpido Cupido', morre aos 73

(foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A a atriz paulistana Vicência Militello Martelli, mais conhecida como Vic Militello, morreu na manhã deste sábado (28). Ela tinha 73 anos e lutava contra um câncer, informou Juliana Martelli Machado, neta da atriz. Filha da atriz Dirce Militello e do ator Humberto Militello, Vic se destacou por seu humor. Entre seus papéis mais marcantes está a da governanta Joana D'Arc da Silva, a Daquinha, em "Estúpido Cupido", novela escrita por Mário Prata e exibida pela Rede Globo entre 1976 e 77. Na televisão, ela também atuou em "Olho por Olho" (1988), "Memorial de Maria Moura" (1994), "Uga Uga" (2000), "Floribella" (2005) e "Sítio do Picapau Amarelo". Vic participou dos filmes "O Rei da Noite" (1975), de Hector Babenco, "Beijo 2348/72" (1990), de Walter Rogério, "Bellini e a Esfinge" (2001), de Roberto Santucci, e "O Homem do Ano" (2003), de José Henrique Fonseca. Nos palcos, fez fama com seu "Teatro de Terror" nos anos 1990, uma espécie de "Rock Horror Show" brasileiro. O velório será às 20h30 deste sábado no Teatro de Arena de São Paulo. O enterro está marcado para as 10h de domingo (29) no Cemitério do Araçá.