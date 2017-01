Botafogo empata com Nova Iguaçu e segue sem vencer na Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira rodada da Taça Guanabara, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu neste sábado (28), no estádio Nilton Santos. Com isso, o Alvinegro segue sem vitórias, já que perdeu para o Madureira na segunda rodada, adiantada. Após um ano e dois meses, o Botafogo retornou ao estádio Nilton Santos, que está de cara nova, com a identidade do Alvinegro. O Botafogo inaugurou o marcador do estádio Nilton Santos aos sete minutos do primeiro tempo. Camilo cobrou escanteio, a zaga do Nova Iguaçu falhou e Marcelo, livre na pequena área, cabeceou para o chão e mandou para o fundo das redes. O Nova Iguaçu não teve chances no início do primeiro tempo. Apenas depois que os donos da casa marcaram o gol, o time visitante teve mais espaço, mas não conseguiu transformar em boas oportunidades. O meia botafoguense Camilo foi o melhor jogador em campo. Ele foi responsável por armar as melhores chances de gol do Botafogo e participou do primeiro tento. Tranquilo com o gol marcado no começo do confronto, o Botafogo caiu de produção a partir do meio do primeiro tempo. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Nova Iguaçu empatou a partida. Após cobrança de falta de Paulo Henrique, a defesa do Botafogo deixou dois jogadores livres e Murilo Henrique aproveitou para cabecear para o gol. No final da etapa complementar da partida, o Botafogo pressionou os adversários, mas não teve sucesso. Querido pela torcida botafoguense, Sassá não teve uma tarde boa. Após errar passes, o atleta foi vaiado e também não foi perdoado nas redes sociais. No fim da etapa complementar da partida, o atacante foi substituído e, novamente, sofreu com as manifestações dos torcedores presentes no Engenhão. Na próxima rodada, o Botafogo, comandado pelo técnico Jair Ventura enfrenta o Macaé no sábado, 04 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília). O Nova Iguaçu enfrenta o Flamengo na mesma data, às 17 horas (de Brasília). FICHA TÉCNICA BOTAFOGO X NOVA IGUAÇU Data e horário: 28 de janeiro, às 17 horas (de Brasília) Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro Árbitro: Bruno Arleu Araújo Auxiliares: Eduardo de Souza Couto e Diogo Carvalho Silva. Cartões amarelos: Pachu, Marcelo, Camilo (Botafogo); Iuri (Nova Iguaçu) Gols: Botafogo - Marcelo, aos sete minutos do primeiro tempo Nova Iguaçu - Murilo Henrique, aos 11 minutos do segundo tempo Botafogo: Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Gilson; Dudu Cearense, Matheus Fernandes, Leandrinho (Guilherme) e Camilo, Sassá (Roger) e Pachu (Joel). Técnico: Jair Ventura Nova Iguaçu: Jefferson; Yan, Raphael Azevedo, Murilo Henrique e Lucas; Iuri, Paulo Henrique, Wescley e Renan Silva (Caio Cezar); Marlon (Alex Souza) e Adriano (Ricardinho). Técnico: Edson Souza