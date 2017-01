Estações da linha 4-amarela do metrô de SP fecham neste domingo para obra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As estações República e Luz da linha 4-amarela do metrô de São Paulo ficarão fechadas neste domingo (29) devido a obras das futuras estações Higienópolis-Mackenzie e Oscar Freire. No trecho entre as estações Butantã e Paulista a circulação ocorrerá normalmente. Segundo o Metrô, usuários que entrarem nas outras estações da linha 4-amarela com destino às estações República e Luz devem desembarcar na estação Paulista e seguir viagem usando a integração com a linha 2-verde. Já os passageiros que pretendem acessar a linha 4-amarela pelas estações Luz (na linha 1-azul) e República (na linha 3-vermelha) devem se dirigir até a estação Consolação, na linha 2-verde, onde será possível transferir-se para a linha 4 e prosseguir viagem pelo sistema. As linhas da CPTM também estão com alteração neste final de semana por conta de obras. Nas linhas 7-rubi, 8-diamante, 10-turquesa, 11-coral e 12-safira os intervalos entre os trens estarão maiores neste domingo, ficando em torno de 20 a 35 minutos a depender do trecho. Na linha 9-esmeralda, a circulação ficará interrompida entre as estações Osasco e Presidente Altino, das 8h às 19h, devido a obras em equipamentos de via. Para prosseguir viagem, o usuário deve utilizar a linha 8-diamante.