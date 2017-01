Peruanos decidem, e Flamengo vence time de Joel em estreia no Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu sua primeira partida em 2017, com uma ajuda especial dos estrangeiros do elenco, mais especificamente dos peruanos. Com dois gols do atacante Paolo Guerrero, um do lateral recém-chegado Miguel Trauco e outro de Diego, o time superou o Boavista por 4 a 1, neste sábado (28), na Arena das Dunas, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Com a vitória sobre a equipe comandada pelo experiente Joel Santana na partida inaugural, o Flamengo já assumiu a liderança do grupo B do torneio, ao lado do Madureira. As duas equipes têm três pontos conquistados, com dois gols de saldo. O Flamengo volta a campo na quarta-feira (1), em Volta Redonda, quando encara o Macaé. Já o Boavista recebe o Nova Iguaçu. Após derrotas nos dois primeiros amistosos do ano – contra Vila Nova e Serra Macaense –, o Flamengo voltou a mostrar dificuldades nos minutos iniciais do jogo deste sábado. Com isso, o Boavista conseguia chegar com perigo ao gol de Alex Muralha. Aos poucos, o Flamengo se acertou em campo e devolveu a pressão, quase sempre pelo lado esquerdo. Foi por ali o lateral Miguel Trauco arranjou bom cruzamento para Guerrero tocar de cabeça e abrir o placar, aos 31 minutos. Pelo mesmo lado do campo saiu o outro gol do primeiro tempo, do Boavista. Pedro Botelho cruzou da esquerda, Trauco falhou na disputa aérea e Mosquito surgiu para tocar de cabeça e empatar. No segundo tempo, Trauco se redimiu e voltou a mostrar seu poderio ofensivo. Logo aos oito minutos, tabelou com Mancuello e saiu na cara do gol, finalizando com belo toque e superando o goleiro Felipe, para fazer 2 a 1 para o Flamengo. Minutos depois, Guerrero, seu compatriota, encaminhou a vitória. Ele aproveitou cruzamento de Rodinei e mandou a bola para o fundo da rede. Nos acréscimos, Diego marcou, encerrando a partida em 4 x 1. FLAMENGO 4 x 1 BOAVISTA Data: 28 de janeiro de 2017 (sábado) Local: Arena das Dunas, em Natal (RN) Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro Auxiliares: Jackson Lourenço Massara dos Santos e Diego Luiz Couto Barcelos Público e renda: 9.211 presentes / R$ 635.775,00 Cartões amarelos: Trauco (FLA); Christiano e Mosquito (BOA) Gols: Paolo Guerrero, aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 15 do segundo, Miguel Trauco, aos 8 do segundo tempo, e Diego, aos 46 do segundo tempo (FLA); Mosquito, aos 40 minutos do primeiro tempo (BOA) Flamengo Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz (Juan) e Miguel Trauco; Willian Arão e Rômulo (Márcio Araújo); Mancuello, Diego e Adryan (Rodinei); Paolo Guerrero Técnico: Zé Ricardo Boavista Felipe; Maicon, Antônio Carlos, Lucas Rocha e Christiano; Pedroso, Júlio César (Fellype Gabriel), Mosquito, Pedro Botelho (Matheus Paraná) e Erick Flores; Tiago Amaral (Marcelo Nicácio) Técnico: Joel Santana