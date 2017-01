Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 9 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1898 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (28), em Santarém (PA). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve chegar a R$ 9 milhões. Os números sorteados foram: 12, 34, 45, 53, 55 e 58. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - não houve acertador Quina - 5 números acertados - 32 apostas ganhadoras, R$ 51.269,12 Quadra - 4 números acertados - 2.722 apostas ganhadoras, R$ 861,03 QUINA Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4297 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 13, 42, 64, 73 e 80. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 7.512,86 Terno - 3 números acertados - 4.082 apostas ganhadoras, R$ 132,84 Duque - 2 números acertados - 107.757 apostas ganhadoras, R$ 2,76 TIMEMANIA A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (21). Também não houve ganhadores na sena. Os números sorteados no concurso 987 foram: 16, 19, 26, 37, 40, 69 e 73. O time do coração foi o Bahia (BA). A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 600 mil. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - Não houve acertador 5 números acertados - 95 apostas ganhadoras, R$ 984,14 4 números acertados - 2.101 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 21.161 apostas ganhadoras, R$ 2,00 DUPLA SENA No concurso 1601 da Dupla Sena, houve acertador apenas na sena do primeiro sorteio. O valor acumulado da sena do 2º sorteio, de R$ 136.161,80, ficará para a sena do primeiro sorteio no próximo concurso. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 01, 09, 10, 11, 12, 29 Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 5.875.809,58 Quina - 5 números acertados - 68 apostas ganhadoras, R$ 1.820,35 Quadra - 4 números acertados - 2.266 apostas ganhadoras, R$ 62,43 Terno - 3 números acertados - 36.567 apostas ganhadoras, R$ 1,93 2º sorteio - 08, 10, 15, 18, 26, 30 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 5.305,00 Quadra - 4 números acertados - 1.607 apostas ganhadoras, R$ 88,03 Terno - 3 números acertados - 32.049 apostas ganhadoras, R$ 2,20 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números da extração 5149 da Loteria Federal. Os resultados são os seguintes: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 70190 - 700.000,00 2º - 14099 - 38.000,00 3º - 58902 - 32.000,00 4º - 28283 - 28.000,00 5º - 15274 - 24.048,00