Ex-assistente de palco da Globo morre aos 85 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-assistente de palco da Globo, Antônio Pedro de Souza e Silva, mais conhecido como Russo, morreu na manhã deste sábado (28), aos 85 anos, devido a complicações decorrentes de uma infecção pulmonar. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas Mário Lioni, no qual estava internado, na cidade de Duque de Caxias (RJ). O velório será realizado neste domingo (29), a partir de 9h, e será seguido pelo enterro, ambos no Cemitério de Xerém, em Duque de Caxias. Com a saúde debilitada, Russo teve diversas passagens por hospitais nos últimos anos. Em 2011, ele sofreu um infarto e ficou 20 dias internado. Em junho de 2015, o assistente foi internado depois de sentir fortes câimbras nas mãos e vomitado diversas vezes. Na ocasião, Russo fez um eletrocardiograma, entre outros exames, quando teve convulsão e uma isquemia (diminuição da corrente sanguínea), o que provocou o AVC. Em novembro do mesmo ano, foi novamente internado após sofrer o segundo AVC (Acidente Vascular Cerebral). Muito querido pelos artistas, Russo trabalhou por 45 anos na Globo até ser afastado, em março de 2014. Na época, a Record pagou-lhe R$ 10 mil para conceder uma entrevista ao "Domingo Show". Em abril de 2015, ele fez um protesto na internet após ser excluído da festa de 50 anos da Globo. Chateado, postou um vídeo de desabafo no Youtube embalado pela canção "Um Novo Tempo", tema da emissora. "Parabéns, Globo, pelos seus 50 anos. Lembrando que 45 anos me dediquei a vocês, e vivo estou. Obrigado por mais uma vez terem se esquecido de mim", dizia o cartaz mostrado por Russo. Ele começou a carreira como animador de plateia de Chacrinha e trabalhou nos programas de Faustão, Trapalhões, Luciano Huck, Angélica e Xuxa.