Semana começa com temperaturas elevadas e menos chuva em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma semana de muita chuva e temperaturas amenas, a região metropolitana de São Paulo deve voltar a ter dias mais típicos de verão. Neste domingo (29), o sol já predomina durante todo o dia e as chuvas ficam restritas ao final da tarde. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, a convergência de calor e umidade vinda da região norte do Brasil está mais direcionada para os Estados do Sul, principalmente Paraná e Santa Catarina, o que deve reduzir significativamente as chuvas em São Paulo. O sol aparecerá logo pela manhã e as temperaturas se elevarão rapidamente, com os termômetros marcando em torno de 30°C. O calor e a umidade poderão formar áreas de instabilidade e provocar pancadas de chuva de forma bastante isoladas a partir da tarde. No restante do Estado, apenas o norte e o nordeste não devem ter predomínio de sol neste domingo. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a tempo ficará parcialmente nublado nessas áreas, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas. Na segunda-feira (30), todo o Estado deve ter temperaturas agradáveis já na madrugada e predomínio de sol na maior parte do dia. As chuvas ficarão novamente restritas ao final da tarde, na forma de pancadas.