Turistas acompanham a soltura de tartaruga ameaçada de extinção

(foto: Paula Nassar)

Os veranistas que passam férias no balneário de Pontal do Sul (Pontal do Paraná) puderam participar, no dia 24 de janeiro, do projeto de educação ambiental coordenado pelos pesquisadores do Laboratório de Ecologia e Conservação, do Centro de Estudos do Mar da UFPR. Em uma tenda montada na praia, foram explicadas as atividades que estão sendo realizadas sobre o monitoramento das praias e parte das pesquisas em andamento. O objetivo foi atrair principalmente as crianças, para que possam crescer com uma consciência dos cuidados necessários em relação ao meio ambiente, segundo a coordenadora do Laboratório, Camila Domit.

O que mais chamou a atenção foi a soltura no mar de uma tartaruga verde da espécie Chelonia mydas que foi resgatada pelos bombeiros em 16 de janeiro, na Praia Brava de Matinhos. O animal tinha um anzol preso na boca e foi medicado pelos pesquisadores no Centro de Estabilização de Fauna Marinha, no CEM. Perto de 100 pessoas acompanharam o momento em que a tartaruga foi devolvida ao mar. Segundo a pesquisadora Camila Domit, o retorno desse animal representa o cumprimento dos deveres da sociedade para com o meio ambiente. “Penso que temos duas responsabilidades: uma com a espécie por estar ameaçada de extinção e outra por que este animal foi impactado de forma negativa por uma atividade executada pelo homem. Se nós causamos o mal ao animal, é nossa responsabilidade como sociedade, também atendê-lo e dar condições para que seja devolvido ao seu ambiente natural. Nossa responsabilidade é tentar corrigir o mal”.

O projeto de monitoramento de praias (PMP/BS) é uma parceria entre o Centro de Estudos do Mar da UFPR com a Univale – Universidade do Vale do Itajaí (SC). Há um telefone para que as pessoas possam comunicar o aparecimento de animais e aves encontradas na areia. Através do 0800-6423341 é possível solicitar o resgate e as equipes do laboratório irão providenciar o atendimento.

O objetivo é avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo por parte da Petrobrás no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos. Assim é realizado o monitoramento das praias e realizado o atendimento veterinário aos animais vivos debilitados e coleta dos mortos.