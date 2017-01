Araucária derrota UPIS e conquista segunda vitória consecutiva

Da redação Bem Paraná com assessoria

29/01/17 às 09:19 Da redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Thiago Paes/FPV)

A ASPMA/Araucária/Berneck conquistou mais uma vitória na Superliga B masculina 2017. Na noite deste sábado (28.01), pela quarta rodada, a equipe paranaense derrotou a UPIS (DF) por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/18 e 25/21. O duelo aconteceu no ginásio da AABB, no Distrito Federal.

Com esse resultado, os comandados de Everson Ribeiro somaram o segundo resultado positivo e subiram, momentaneamente, para a terceira colocação, com 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas). Do outro lado, a UPIS, amargou mais uma derrota e permanece na quinta posição, com 4 pontos (três derrotas e uma vitória).

Everson Ribeiro comemorou o resultado e exaltou a dedicação da equipe. "Apesar da vitória por 3 sets a 0, o jogo foi bem equilibrado. Dentro de quadra o grupo foi dedicado e aguerrido. Conseguimos colocar em prática o nosso planejamento, que era tem um bom aproveitamento no saque. Com isso, conseguimos neutralizar a UPIS e sair com a vitória", afirmou o técnico da ASPMA/Araucária/Berneck, que completou.

"Esse resultado foi muito importante, pois conquistamos uma vitória contra um adversário direto na classificação. Agora passamos a ocupar a terceira posição e vamos continuar brigando pelas primeiras posições", finalizou.

Em casa

A ASPMA/Araucária/Berneck terá alguns dias para treinamento, voltando a jogar em casa no próximo sábado (04.02), às 19h, no ginásio Parque Cachoeira. O adversário será o Apan/Barão/Blumenau (SC), em um tradicional clássico da Região Sul do Brasil. A entrada será gratuita.

Tabela de jogos

Sábado (07.01)

Ginásio do Botafogo (RJ)

18h - Botafogo (RJ) 3 x 0 ASPMA/Araucária/Berneck (26/24, 25/22 e 25/14)

Sábado (14.01)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

19h - ASPMA/Araucária/Berneck 0 x 3 SESC-RJ (15/25, 17/25 e 17/25)

Sábado (21.01)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

19h - ASPMA/Araucária/Berneck 3 x 0 Rádio Clube/AVP (MS) (25/16, 25/22 e 25/18)

Sábado (28.01)

Ginásio da AABB (DF)

18h - UPIS (DF) 0 x 3 ASPMA/Araucária/Berneck (20/25, 18/25 e 21/25)

Sábado (04.02)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

19h - ASPMA/Araucária/Berneck x Apan/Barão/Blumenau

Domingo (12.02)

Arena Minas (BH)

11h - Uberlândia Gabarito (MG) x ASPMA/Araucária/Berneck

Sábado (18.02)

Ginásio Parque Cachoeira (PR)

20h - ASPMA/Araucária/Berneck x Alfa/Monte Cristo/Teuto (GO)

Sábado (11.03)

Ginásio Jaó Universon (GO)

11h - Jaó/Universo (GO) x ASPMA/Araucária/Berneck