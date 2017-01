Prefeitura encontra depósito com 600 pneus e focos do Aedes

(foto: Juliana Leandro)

Na manhã de sexta-feira (27), uma força-tarefa da Prefeitura de Paranaguá e Instituto Ambiental do Paraná (IAP), realizaram a autuação e coleta de mais de 600 pneus despejados irregularmente em terrenos próximos à área de mangue no Jardim Figueira. A união de forças ocorreu após denúncia anônima feita ao IAP, que requisitou apoio da Prefeitura que cedeu funcionários, máquinas e caminhões, com movimentação logística para retirada dos pneus e encaminhamento ao aterro sanitário.

"Seguindo determinação do prefeito Marcelo Roque, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) se empenhou com dezenas de funcionários, maquinário próprio e caminhões, nesta força-tarefa entre município e Estado, com o objetivo de retirar estes pneus. Trata-se de um desrespeito às leis ambientais. Junto ao IAP, serão tomadas as medidas cabíveis para punir os culpados", afirma o secretário de Meio Ambiente, Raphael Rolim de Moura.

Para o secretário de Saúde, Paulo Henrique de Oliveira, "causa desespero ver esta situação após o surto de dengue que vivemos em 2016, onde Paranaguá concentrou metade dos óbitos decorrentes da doença no Paraná. Deslocamos agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com bomba costal, larvicida e eliminação de criadouros nestas áreas. A Prefeitura está empenhada na limpeza pública da cidade, mas a população precisa ajudar", completa.

"As denúncias em torno do abandono destes pneus criadouros do mosquito Aedes Aegypti vieram da Ouvidoria do Estado. Eles estão despejados em uma área de preservação ambiental (APP), um crime ambiental, intensificado pelo fato de estar a céu aberto, sendo um potencial criadouro. O IAP irá notificar o proprietário do terreno para comparecimento no Instituto e averiguação de outros possíveis responsáveis. Ambientalmente isto é uma destruição", afirma o coordenador do IAP da Operação Verão, Paulo Sérgio Nogueira, que esteve acompanhando a operação junto a Sebastião Garcia de Carvalho, fiscal do IAP.

Multa

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram registrados 34 casos de dengue e um de Zika vírus em Paranaguá neste ano. Segundo o secretário de Saúde, apesar dos índices serem mais baixos em comparação a 2016. A existência de casos acende o alerta no município, Estado e população, pois mesmo com a vacinação contra a dengue e inúmeras campanhas realizadas, continuam existindo locais em Paranaguá que são criadouros do Aedes Aegypti, transmissor da doença.

"A nossa administração está focada na limpeza pública desde o dia 1º de janeiro de 2017, mas o povo precisa ajudar. Pensando nisso, estamos garantindo legalmente poder de polícia para os agentes de saúde do município, que poderão multar cidadãos, em caso de reicindência de despejo irregular de resíduos. A hora é de luta conjunta e de responsabilidade", completa Paulo Henrique. Dois infratores foram autuados no Jardim Figueira nesta sexta-feira (27). A Prefeitura prosseguirá fiscalizando despejo irregular de entulhos em todos os bairros de Paranaguá nas próximas semanas.