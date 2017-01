Coritiba estreia neste domingo na temporada de 2017. Saiba os detalhes

(foto: Reprodução/Site CFC)

O Coritiba inicia sua caminhada dentro do Campeonato Paranaense neste domingo (29), diante do Cianorte, a partir das 17h. Assim como fez durante todo o ano de 2016. Veja algumas informações sobre o time neste início de temporada.

Últimos encontros

Está será a 18ª disputa entre as equipes. No total, o Verdão já balançou as redes do time do norte do estado 24 vezes e sofreu 11 gols. A última partida entre as equipes aconteceu no estadual de 2014. Na ocasião, o Coxa atuava com uma equipe alternativa e ficou no empate de 1 a 1.

Estreias

Entre os relacionados para a partida, quatro poderão realizar suas estreias pelo Coxa: Werley, Léo Santos, Filigrana, Matheus Galdezani. Além disso, Tiago Real e Henrique Almeida estão relacionados e poderão realizar suas reestreias pelo Alviverde.

Desfalques

São vários os atletas que ficam de fora da estreia. O meio campista Jonas e os atacantes Neto Berola e Rildo são desfalques, enquanto seguem em treinamentos buscando equilíbrio muscular. Kleber também não enfrenta o Cianorte, já que cumpre suspensão.

Personagem da semana

Filigrana – O colombiano chegou ao clube no começo da pré-temporada e chamou atenção durante o período de preparação. O jogador foi inscrito no BID na última sexta-feira, após grande esforço do departamento de contratos e registros do clube, que viabilizou a participação do atleta na partida em pouco tempo, mesmo se tratando de transferência internacional.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior/ PR

Assistentes: Felipe Gustavo Schimidt/PR e Arestides Pereira Júnior/PR

4º Árbitro: André Ricardo Martins/PR

Transmissão

O jogo não terá transmissão de televisão. Você pode acompanhar a partida pela Rádio Coritiba também pelo tempo real do Twitter do Coxa, no @coritiba.