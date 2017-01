De olho na estreia, Atlético passa a noite em Paranaguá

Da redação Bem Paraná com sites

29/01/17 às 10:13 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Marco Oliveira/Site Oficial)

O Atlético Paranaense está concentrado em Paranaguá desde a noite de sábado (28), onde estreia no Campeonato Estadual neste domingo (29), diante do Rio Branco. O duelo está marcado para às 17h [horário de Brasília], na Estradinha.

Os torcedores atleticanos podem acompanhar todos os lances do jogo na Rádio CAP, no www.radiocap.com.br e através do aplicativo oficial [clique aqui e saiba mais].

Depois de treinar na manhã deste sábado (28), os atletas foram liberados e se reapresentaram para viagem às 18h30. A delegação rubro-negra saiu do CAT Alfredo Gottardi às 20h30 e chegou ao Litoral por volta das 22h. Para a estreia, o técnico Paulo Autuori relacionou 16 jogadores.

A programação deste domingo (29) conta com almoço marcado para às 13h. Mais tarde, às 15h30, jogadores e comissão técnica participam de uma reunião e saem para o estádio na sequência, às 16h.

Depois do jogo, a delegação segue para o hotel. Após o jantar, retorna a Curitiba, com chegada prevista para às 22h.