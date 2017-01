Depois da boa vitória sobre o Avaí, Wagner Lopes analisa se repete time

(foto: Reprodução/Site PRC)

O Paraná Clube finalizou na manhã de sábado (28), no Ninho da Gralha, a sua preparação para a estreia no Campeonato Paranaense. O Tricolor encara o Foz, neste domingo (29), às 17h, na Vila Capanema. O técnico Wagner Lopes optou por não antecipar a formação da equipe, independente da boa largada na temporada – 2x0 sobre o Avaí, pela Primeira Liga. “Tivemos um jogo de muita intensidade na quarta-feira. Então, estamos atentos às avaliações dos jogadores para evitar qualquer tipo de sobrecarga”, disse o treinador.

“Ainda estamos num processo de formatação do grupo e desenvolvimento do modelo de jogo. Há jogadores chegando e outros que buscam atingir o mesmo condicionamento daqueles que estão trabalhando desde o dia 2 de janeiro”, comentou o treinador. Na última quarta-feira, Wagner Lopes utilizou dez dos reforços contratados até aqui. Além dos oito que iniciaram a partida (Léo, Airton, Eduardo Brock, Igor, Gabriel Dias, Renatinho, Jonas Pessalli e Ítalo), ainda lançou no segundo tempo Alex Santana e Bruno Cantanhede.

“Foi muito bom por ser um início de trabalho. Mas, ainda temos um longo caminho pela frente”, avaliou Wagner. “Um dos pontos que preciso destacar foi a forma como a nossa torcida apoiou esse time. Do início ao fim, sem vaias quando tivemos alguns erros em sequência”. Para o treinador paranista, a reação do torcedor é sinal de que há uma confiança no trabalho que está se iniciando. “Nosso time mostrou comprometimento. Esse comportamento mexe com o torcedor. Vamos manter essa postura, pois fazer a lição de casa dá credibilidade a este processo de transformação do clube”.

Na manhã deste sábado, Lopes procurou trabalhar muito as bolas paradas (faltas e escanteios), com base nas informações obtidas sobre o adversário. “É preciso estar atento a cada detalhe. Vamos procurar impor o nosso ritmo de jogo, mas com a devida cautela, pois o Foz possui um time bastante jovem e rápido”, concluiu Wagner Lopes. Na história, este será o 8º confronto entre as equipes. Até aqui, são 4 vitórias do Paraná, 1 empate e 2 vitórias do Foz.