Motoristas terão até 31 de março para trocar talão de Zona Azul em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) prorrogou para o dia 31 de março de 2017 o prazo para os motoristas realizarem a troca e o reembolso da Zona Azul em folhas de papel. Desde o dia 5 de dezembro, o motorista não pode mais utilizar a versão física da Zona Azul, que autoriza o estacionamento em determinadas áreas nas ruas de São Paulo. Agora, são aceitos apenas os cartões virtuais, comprados por meio de aplicativos para smartphone. Além de efetuar a troca no posto da CET (na rua Senador Feijó, 143, 1º andar, na Sé, de segunda a sexta-feira exceto feriado, das 8h às 17h), quem ainda possui os talões poderá a partir da próxima segunda (30) realizar o procedimento em uma das 32 Prefeituras Regionais da cidade. Segundo a gestão João Doria (PSDB), as medidas visam facilitar e agilizar o atendimento ao usuário nesse período de transição para o modo digital. A companhia explica que os talões passam por perícia no momento da troca para aferir a originalidade. Além disso, o motorista receberá uma mensagem, via SMS, com as informações do andamento desta solicitação. As folhas serão reembolsadas por R$ 4,50 cada uma e o valor poderá ser creditado em conta corrente ou transformado em créditos nos aplicativos da Zona Azul Digital. A CET alerta que os talões no valor de R$ 28 e folhas no de R$ 3, bem como os talões e folhas antigas com valores inferiores a estes, não poderão ser trocados ou reembolsados pois perderam sua validade no dia 1° de agosto de 2015. ZONA AZUL DIGITAL Para utilizar a versão digital, o motorista tem que baixar o aplicativo em uma das 12 empresas aprovadas pela CET e cadastrar um login (CPF/CNPJ), senha, dados pessoais e placa do veículo. O valor para uma hora de estacionamento continua R$ 5. O pagamento por aplicativos pode ser feito com cartão de crédito e em alguns aplicativos por outros meios de pagamento, como cartão de débito e boleto bancário. No postos de venda é possível pagar em dinheiro. Ainda é possível obter a autorização para estacionar nas vagas de Zona Azul em pontos de venda credenciados, como bancas de jornal, farmácias e quiosques. A relação dos pontos de venda está disponível no site da CET. A companhia diz ainda que ao parar em uma vaga, o condutor precisa informar no sistema a placa do veículo, a quantidade e o tempo do Cartão Azul Digital, de acordo com as placas de sinalização e permanência no local. Quando estiver próximo ao vencimento, o motorista poderá renovar o crédito à distância os aplicativos têm um alerta que pode ser programado pelo usuário para ser avisado quando o tempo estiver para acabar. Em fevereiro, a CET disponibilizará no site um mapa interativo onde, ao digitar o nome de uma determinada rua, o usuário visualizará a localização dos postos de vendas da Zona Azul Digital mais próximos, constando endereço e nome do estabelecimento.