Trauco supera 'sombra' de Jorge e anima Flamengo como arma ofensiva

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Miguel Trauco chegou discreto ao Flamengo. Sem muitos holofotes, o peruano desembarcou no aeroporto sem ser notado no mesmo dia que Conca encontrava a torcida. Era, de longe, o menos badalado dos reforços na janela de transferências deste início de temporada. Nos últimos dias, ainda viu o dono de sua posição, Jorge, ser vendido ao futebol europeu e acabou recebendo a pressão de ter que substituir o jovem. Bastaram 90 minutos, no entanto, para que os rubro-negros se animassem igualmente com o novo titular da lateral esquerda. Com um bonito gol marcado e participação em outros dois, ele comandou a vitória por 4 a 1 do Flamengo na estreia do Campeonato Carioca, no último sábado (28), contra o Boavista. O reforço que quase não recebia destaque passou a ser uma das principais armas ofensivas do técnico Zé Ricardo. "Fico muito contente por tudo isso. Vim trabalhando muito para esse momento. Dedico esse início bom para a torcida", disse um ainda tímido Trauco, valorizando o entrosamento com o compatriota Guerrero. "É importante estar perto dele. O cruzamento para o primeiro gol do Paolo deu confiança, já nos conhecíamos. E joguei bem depois", lembrou, citando o lance que abriu os caminhos para a vitória. E Trauco agradou o comandante, que não deverá sentir maiores saudades de Jorge. "Ele fez uma primeira parte da pré-temporada muito boa. Ainda fez bem a recomposição defensiva na partida [contra o Boavista]. Quando ele foi para o ataque, mostrou bastante personalidade. Ele vai ganhar confiança para o longo da temporada", elogiou o técnico Zé Ricardo. Após animar comissão técnica, diretoria e torcida logo na estreia, o então reserva Miguel Trauco não deverá perder a posição tão cedo. O próximo compromisso como titular será na quarta-feira, na sequência do Campeonato Carioca, contra o Macaé, em Volta Redonda.