Teatro Guaíra tem visitas guiadas nos meses de janeiro e fevereiro

Neste período de férias uma opção interessante é fazer a visita guiada ao Centro Cultural Teatro Guaíra, em Curitiba. As visitas são gratuitas e acontecem de segunda a sexta. Para os meses de janeiro e fevereiro os horários são os seguintes: 10h e 11h (período da manhã; 14h, 15h, 16h e 17h (período da tarde). Os interessados deverão aguardar na portaria da Rua XV de Novembro, onde se inicia a visita. As visitas, que duram cerca de 40 minutos, devem, preferencialmente, ser agendadas com antecedência. O agendamento deve ser feito pelo email diart@cctg.pr.gov.br ou pelo telefone: (41) 3304-7907, em horário comercial.

De fevereiro a dezembro do ano passado, 2,4 mil pessoas fizeram o passeio. O setor de Preservação e Memória registrou visitantes de Rondônia, Roraima, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. E, entre os estrangeiros, da Venezuela, Argentina, Peru, França, Espanha , Estados Unidos e México.

Os grupos visitantes de Curitiba são formados na maioria por alunos do 5º ano de escolas públicas e privadas, e por estudantes de arquitetura. Também há uma participação expressiva de alunos do Celin UFPR (Centro de Línguas e Interculturalidade) oriundos do Haiti, Coréia do Sul, Síria e China. Já o perfil dos grupos do interior do estado é acima de 60 anos.

Percurso - O trajeto começa pelo segundo balcão do auditório Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão), com a história de criação do Centro Cultural Teatro Guaíra. São apresentadas referências histórias, arquitetônicas e artísticas como do painel do artista paranaense Poty Lazzarotto, que está no frontão da entrada do Guairão. Em algumas visitas pode-se ver outra obra do artista, que é a pintura da cortina corta-fogo, que isola o palco do Guairão da plateia, mas nem sempre esta cortina está abaixada.

O passeio continua pela plateia, palco e coxias do Guairão e, em seguida, os visitantes são guiados para o auditório Salvador de Ferrante (Guairinha).

Durante o trajeto é apresentada a composição artística do CCTG, que são os corpos estáveis, e que inclui a Orquestra Sinfônica do Paraná, Balé Teatro Guaíra, Escola de Dança Teatro Guaíra e G2 Cia de Dança. Estes grupos apresentam ao longo do ano concertos, balés e óperas e, para isto, são necessários figurinos e cenários, também feitos dentro do CCTG.

Há ainda montagens pontuais do CCTG, como as do Teatro de Comédia do Paraná e Festival de Bonecos, cujas produções também são feitas na casa.

Em caso de grupos menores e de possibilidade de atendimento, a visita é estendida ao guarda-roupa do CCTG que reúne cerca de 30 mil peças (figurinos de balé, de ópera e peças para empréstimos).