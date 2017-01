Clube Curitibano perde a segunda na Superliga B

O BRH-Sulflex/Clube Curitibano encarou o segundo desafio na Superliga B feminina, desta vez fora de casa contra a ACV/Unochapecó/Orbenk. Na partida de sexta-feira (27) as catarinenses foram as melhores em quadra e venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/16, 19/25, 20/25, 25/16 e 15/11), em 2h08 de partida disputada no ginásio Ivo Silveira, em Chapecó.

A equipe curitibana entrou em quadra com toda a força e potencial em busca da recuperação após derrota em casa, na primeira rodada, para Abel/Havan/Brusque por 3 sets a 2. A equipe adversária também vinha de uma derrota na estreia por 3 sets a 1 para o ADC/Bradesco.

Após a partida, o técnico paranaense, Jorge Edson, comentou sobre o desempenho da equipe em quadra e segue confiante na evolução do time para os próximos jogos.

"Apesar da derrota, a equipe apresentou um bom nível de melhora. Poderia ter sido mais agressiva no saque, mas todas as meninas que entraram foram muito bem. A equipe adversária, que contou com o apoio da torcida, estava muito aguerrida pois vinha de uma derrota, e, assim como nós, também precisava de uma vitória, que é muito importante, especialmente dentro de casa. Mas o time demonstrou crescimento e acredito que para o próximo jogo contra São José dos Pinhais, com uma semana de treinamento, conseguiremos acertar nosso sistema defensivo e melhorar substancialmente o nosso potencial ofensivo já que a recepção tem se mantido sempre estável", avaliou Jorge Edson.

Com o resultado, a equipe curitibana marca dois pontos e ocupa a quinta colocação no campeonato que garante ao campeão a vaga de acesso à Superliga na próxima temporada.

RESULTADOS

Sábado (21.01)

18h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano 2 x 3 Abel/Havan/Brusque (SC) (27/29, 23/25, 25/21, 25/22 e 11/15)

Sexta-feira (27.01)

20h15 – ACV/Unochapecó/Orbenk (SC) 3 x 2 BRH-Sulflex/Clube Curitibano (25/16, 19/25, 20/25, 25/16 e 15/11)

Confira a tabela de jogos com as próximas partidas do BRH-Sulflex/Clube Curitibano:

Sábado (11.02)

18h – São José dos Pinhais x BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Sexta-feira (17.02)

19h – São Bernardo (SP) x BRH-Sulflex/Clube Curitibano

Quarta-feira (22.02)

20h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano x ADC Bradesco (SP)

Sábado (04.03)

18h - BRH-Sulflex/Clube Curitibano x Grêmio Barueri (SP)