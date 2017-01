Thiago Braz salta 5,86, vence prova na França e não é vaiado

(foto: Reprodução/Facebook)

O medalhista de Ouro na Olimpíada do Rio no salto com vara, o brasileiro Thiago Braz, venceu uma prova do Meeting de rouen, na França. Ele saltou 5,86 m, melhor marca pessoal para um início de temporada. Porém, a expectativa era quanto à reação francesa. Na Olimpíada, Braz e o francês Renaud Lavillenie duelaram até o final pela medalha de ouro. Como era o principal rival do brasileiro na prova, toda vez que ia saltar, Lavillenie recebia vaias, fato que ele criticou ao final da competição.

Mas diferente dos cariocas, Braz não recebeu vaias, ao contrário. Até Braz disse que se surpreendeu, porque temia alguma reação por causa dos jogos do Rio 2016.

Renaud Lavillenie, vindo de contusão, ficou apenas na sétima colocação no Meeting de Rouen.