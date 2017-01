Mais de 35 mil veículos devem trafegar no sentido Curitiba da BR-277 neste domingo

Da redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Reprodução/Ecovia)

O movimento na BR-277 do Litoral para Curitiba deve começar a ficar alto a partir da tarde deste domingo (29). Cerca de 35 mil veículos devem trafegar no sentido para a Captial e os horários com maiores movimentos devem ser atingidos entre 18h e 22h.

A concessionária Ecovia previa 120 mil veículos circulando na rodovia no último fim de semana do mês de janeiro — de sexta a este domingo.