Curitiba tem domingo com muitas nuvens. Pode chover de tarde

Da redação Bem Paraná com sites

29/01/17 às 12:42 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A nebulosidade volta a ficar mais variável na faixa leste, permitindo a presença do sol entre nuvens. Em Curitiba, o sol está encoberto entre muitas nuvens e as temperaturas amenas nesta tarde de domingo (29). Há previsão de chuva até a noite.

Já nas regiões oeste, sudoeste, centro e norte, há registro de chuvas, mas sem atividade de raios.No litoral, extremo oeste e noroeste, as temperaturas são as mais altas deste momento no Estado e se aproximam de 30°C