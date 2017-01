Famosos homenageiam Russo, o assistente de palco mais famosos do País

(foto: Reprodução/Facebook)

A morte de Antônio Pedro de Souza e Silva, mais conhecido como Russo, não passou em branco. Muitos artistas da TV lembraram e homenagearam o assistente de palco mais famoso da televisão brasileira. Luciano Huck fez a homenagem em seu programa, o Caldeirão do Huck. "Dedico o #caldeirão de hoje a ele. Foram muitos anos correndo pelo nosso estudio. Muitas risadas. Russo é parte da história dos programas de auditório. Parte da história da tv no Brasil. Deixa muitas histórias e muitas lembranças. Va em paz meu amigo querido", escreveu o apresentador global em suas contas nas redes sociais.

Russo morreu na manhã de sábado (28), aos 85 anos, de complicações decorrentes de infecção pulmonar. Ele foi assistente de palco no programa de Huck nos anos 2000.

Quem também lembrou de Russo foi Xuxa, hoje na Record. A apresentadora lembrou que Russo faz parte da sua história.

Russo começou a ficar famoso no programa Cassino do Chacrinha, em 1965. Junto ao Velho Guerreiro, ele já fazia exatamente tudo pelo qual ficou conhecido. Corria de um lado para o outro do palco, arfastava fãs mais afoitas, ajudava a preparar as atrações do programa, se fantasiava, e ainda interagia com Chacrinha, a quem considerava como um pai.