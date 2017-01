Exposição de artesanato fica até o dia 20 de fevereiro na Casa da Cultura

(foto: Carlos Poly/SMCS)

Cerca de 50 peças de artesanato do Grupo Artes do Fogo (GAFA) estão em exposição na Casa da Cultura de Araucária. Os itens foram produzidos com detalhes em mosaico, pintura Bauer, cerâmica e vidro (fusing). A mostra começou no final do ano passado, recebeu mais alguns trabalhos e foi prorrogada até o dia 20 de fevereiro. As obras estão disponíveis para venda e podem ser visitadas das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3614-7630.

Exposição de peças de artesanato do Grupo Artes do Fogo Araucária (GAFA)

Local: Casa da Cultura.

Endereço: Praça Dr. Vicente Machado, 258. Centro.

Período: até 22/02/2017.

De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.