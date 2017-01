Agronegócio representou 75% das exportações do Paraná em 2016

(foto: Cleverson Beje/FAEP)

O secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, participou na sexta-feira (27) do anúncio de recursos do pré-custeio para a safra 2018 no País e da linha Investe Agro, do Banco do Brasil. O banco vai disponibilizar R$ 12 bilhões para financiar a compra de insumos da próxima safra de verão 2017/18, sendo que desse valor o Paraná deverá receber cerca de R$ 2,5 bilhões, correspondendo a quase 20% dos recursos destinados a essa linha.

Ortigara atribuiu essa iniciativa à força do Agronegócio que está sustentando a economia. No ano passado o setor foi superavitário para o País, com a geração de US$ 71 bilhões em faturamento. No Paraná, não foi diferente. Cerca de 75% de todas as exportações no ano passado corresponderam a produtos do agronegócio.

O Paraná iniciou a colheita de uma safra recorde de grãos de verão, alavancada pelo desempenho das lavouras de soja, milho e feijão. A Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento prevê que sejam colhidas 23,3 milhões de toneladas nesta safra 2016/17 - volume 15% acima do mesmo período do ano passado, quando a colheita de verão rendeu um volume de 20,2 milhões de toneladas.