Barcelona tem gol anulado e fica no empate contra o Bétis

O Barcelona não passou de um empate em 1 a 1 na visita ao Betis neste domingo (29), em jogo marcado por um gol a favor da equipe catalã que não foi dado pela arbitragem no estádio Benito Villamarín. Com algum mérito e contando com má atuação do adversário, o time anfitrião teve as melhores chances desde o primeiro tempo, mas abriu o placar apenas aos 29 minutos do segundo tempo. Depois do escanteio cobrado pela direita, Ter Stegen não afastou, e Álex Alegría fez 1 a 0.

O empate poderia ter acontecido dois minutos depois, mas a arbitragem falhou feio. Depois de cruzamento da direita, Donk dividiu com Jordi Alba e tocou contra a própria meta. Mandi fez o corte depois que a bola cruzou totalmente a linha, mas o gol não foi validado.

O atual campeão continuou em cima e deixou tudo igual aos 44, em lance protagonizado pelo badalado trio de ataque. Neymar roubou e serviu Messi, que fez a enfiada na área. Luis Suárez tocou por baixo na saída do goleiro e balançou a rede.

Como Rafinha não atuou, Neymar foi o único brasileiro em campo pelo Barcelona. Pelo Betis, o meia Petros, ex-Corinthians, foi titular e arrancou aplausos da torcida local ao aplicar um lençol em Messi.