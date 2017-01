Explosão de narguilé fere irmãos adolescentes em Maringá

Dois irmãos adolescentes com idades de 13 e 17 anos se feriram na madrugada de domingo após a explosão de um narguilé, na praça da Catedral, em Maringá (região Norte). Eles sofreram queimaduras quando estavam fumando no aparelho, com amigos na praça e uma garota de 13 anos colocou álcool no carvão usado no narguilé, que acabou explodindo.

A garota teve pelo menos 30% do corpo queimado, e foi ferida principalmente no rosto. O irmão dela teve ferimentos em 20% do corpo. Os dois foram atendidos e levados ao Hospital Universitário de Maringá. Um cirurgião plástico deve avaliar os jovens e decidir se eles vão precisar ser encaminhados ao hospital de queimados, em Londrina.

O galão com o álcool usado no narguilé foi apreendido pela polícia. Os amigos que estavam com os adolescentes fugiram quando a Guarda Municipal chegou ao local.