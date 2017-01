Doria diz que irá dobrar multa para pichadores reincidentes

JAIR DOS SANTOS CORTECERTU SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (29), o prefeito João Doria (PSDB) deu continuidade ao projeto Mutirão Mario Covas, no Parque Raposo Tavares, zona sul da cidade. Doria cimentou a calçada em frente ao parque e falou sobre a prisão de 41 pichadores desde o início de sua gestão. O prefeito disse que todos os pichadores serão acionados judicialmente e que vai dobrar a multa em caso de reincidência. "Nesta semana a Câmara Municipal coloca em votação a lei Cidade Linda, para colocar uma multa de R$ 5.000 para cada pichador que for pego pichando um bem público ou privado. Se for um monumento, ele vai pagar a recuperação. Se for reincidente, paga R$ 10.000", afirmou João Doria. CALÇADA NOVA O prefeito disse que os moradores da periferia da cidade não vão arcar com o custo da reforma das calçadas de suas residências. Segundo Doria, a Prefeitura está estudando um programa para assumir a responsabilidade sobre calçadas que não são de estabelecimentos comerciais. "É um custo mais alto para Prefeitura, mas numa situação de crise econômica tão grande, é difícil você exigir de pessoas que moram na periferia que invistam nas suas calçadas. Essa tarefa caberá aos imóveis comerciais, do varejo, serviços e indústria" O Mutirão Mario Covas foi marcado por tietagem dos moradores e poses para foto com o prefeito João Doria, que tentou acompanhar a bateria da escola de samba Acadêmicos do Butantã e também mostrou disposição para jogar capoeira.