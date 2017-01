PM reúne torcidas de Coritiba e Paraná para falar de segurança em clássico

(foto: AN-PR)

O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), se reúne com representantes de órgãos de segurança pública, de torcidas organizadas e dos clubes Coritiba e Paraná Clube na próxima segunda-feira (30), às 10 horas, na sede do batalhão no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. O encontro é para definir o esquema de segurança para o jogo que será no dia 5 de fevereiro, às 20 horas, no estádio Couto Pereira.

