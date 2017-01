Retorno do Litoral para Curitiba tem tráfego intenso

(foto: Ecovia/reprodução)

Os motoristas que retornam do Litoral do Paraná e de Santa Catarina para Curitiba, na tarde deste domingo, enfrentam tráfego intenso. Na BR-277, segundo a concessionária Ecovia, o movimento é de mais de 1.500 veículos por hora no sentido Capital. Não há chuva, mas o tempo está encoberto.

O fluxo também é intenso de veículos causa lentidão em dois pontos da BR-101/SC na pista sentido Curitiba, segundo a concessionária Autopista Sul. Um é em Itapema, do km 145 ao km 143, e o outro é em Palhoça, do km 224 ao km 220.

No restante da rodovia o tráfego é bom, e o motorista viaja com céu encoberto. No entanto, chove em Garuva. A concessionária recomenda ao motorista que redobre a atenção e reduza a velocidade, devido às condições de visibilidade e pista molhada.

Já a BR-376/PR e a BR-116/PR (Contorno Leste) têm fluxo de veículos normal e tempo bom.