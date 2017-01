São Paulo goleia equipe americana em último teste antes do Paulistão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deixou uma boa impressão nesta pré-temporada. Neste domingo, no CT de Cotia, a equipe treinada por Rogério Ceni goleou o Columbus Crew, dos Estados Unidos, por 7 a 0. Esse foi o último teste antes da estreia do time no Campeonato Paulista, que será no domingo, dia 5, na Arena Barueri, contra o Audax. Para Rogério Ceni poder fazer muitos testes e escalar duas formações, o duelo foi dividido em quatro tempos de 25 minutos cada. O Tricolor entrou em campo no 4-3-3 com: Sidão; Bruno, Lugano, Breno e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem, Chávez e Cueva. Foguete e Luiz Araújo também foram utilizados neste período. Cícero, de voleio, abriu o placar. Na sequência, Thiago Mendes, Wellington Nem e Chávez completaram o marcador na primeira etapa: 4 a 0. Na outra metade do duelo, o treinador manteve o sistema tático, mas trocou todos os jogadores. Desta maneira, o ex-goleiro deu oportunidade para: Denis; Wesley, Maicon, Douglas e Júnior Tavares; Wellington, Araruna e Shaylon; Araújo, Gilberto e Neilton. Entraram também Lucão, Foguete e Thiago (goleiro). Os gols no período final do confronto foram marcados por Gilberto, de pênalti, Neilton e Wesley. Rodrigo Caio, que voltou da seleção brasileira, e Lucas Fernandes treinaram à parte. Neste pré-temporada, o São Paulo já havia goleado o Sarasota-EUA, por 9 a 1, o Boca Ratón-EUA, por 9 a 2; e empatado por 0 a 0 com o River Plate e com o Corinthians, quando faturou o torneio amistoso Florida Cup, nos Estados Unidos.