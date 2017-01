Grêmio fecha acordo com Hamburgo e Walace viaja para Europa

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Walace está de malas prontas e se transferirá para o Hamburgo. Com a proximidade do fechamento da janela de transferências, o jogador partirá neste domingo (29) para Alemanha, onde realizará exames e assinará com o clube, deixando o Grêmio. O time acertou-se com os europeus na venda do jogador. A negociação movimentará 10 milhões de euros (R$ 33,6 milhões). Do valor, o clube tem direito a 60%. Segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, caso a negociação seja confirmada será oficializada no site gremista. A data para isso não deve passar de domingo. Walace tem 21 anos e atuará pela primeira vez fora do Brasil. Antes do Grêmio, defendeu apenas o Avaí. O jogador se valorizou muito a partir das boas atuações, da medalha olímpica com a seleção brasileira e dos chamados para o time principal do Brasil. Na última semana, seus empresários já estavam na Europa e foram procurados por uma série de clubes. Mas quem firmou oferta próximo ao valor que o Grêmio pretendia por ele foi o Hamburgo, que persuadiu o clube brasileiro a levar o jogador por conta da necessidade de unir fundos para pagamentos dos custos normais do ano gremista.