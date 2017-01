Jovem é detido com revólver em Ivaiporã

Um rapaz foi flagrado por policiais militares com um revólver na tarde de sábado (28), em Ivaiporã (região Centro-Norte) após uma abordagem feita por dois militares estaduais que estavam em um ônibus e notaram a ação suspeita. Por volta das 18h30, dois policiais seguiam de Londrina para Ivaiporã para assumirem serviço quando, ao passarem pela PR 445, próximo a Irere, uma pessoa sinalizou para que o ônibus parasse. O homem teria dito ao motorista que queria ir para Ibiporã.

Os militares estaduais acharam suspeita a atitude do homem e efetuaram a abordagem, sendo encontrado, após busca pessoal, um revólver calibre. 38 e quatro munições intactas. A dupla solicitou apoio e uma equipe da PM foi até o local. Um veículo que aguardava o suspeito, onde estariam outras pessoas, conseguiu fugir. O rapaz, de 21 anos, foi levado, juntamente com a arma de fogo, à Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias.