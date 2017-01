Torcida briga usando pedras e estreia do Inter no Gaúcho é interrompida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma briga generalizada entre torcedores do Internacional fez o árbitro Daniel Soder parar por 17 minutos a partida entre diante do Veranópolis, neste domingo (29), na estreia do Campeonato Gaúcho. A confusão envolveu a organizada Camisa 12 e outros aficionados não identificados. A briga começou em um foco isolado e posteriormente tomou conta da arquibancada do estádio Antonio David Farina. Foram socos e chutes de parte a parte além do arremesso de pedras. Em seguida, o juiz parou a partida. Os jogadores do Inter foram até o alambrado que separa a arquibancada do campo para que os torcedores parassem de brigar. Enquanto isso, do lado de fora outros torcedores arremessaram pedras dentro do estádio. Elas caíram até próximo aos jogadores. As que ficaram na arquibancada, viraram arma. D'Alessandro tomou a frente para pedir calma para a torcida, e não foi atendido. Como o estádio Antonio David Farina é pequeno, muitas pedras seguiram sendo jogadas do lado de fora. Alguns torcedores passaram a deixar o estádio por medo de um novo foco de violência. A Brigada Militar demorou cerca de 10 minutos para entrar na arquibancada. Até lá a briga tomou grandes proporções. Depois, foram separados os torcedores comuns das organizadas. "Eles começaram a brigar do nada, eu estou com meu filho de um ano. Não dá para ficar, vou embora", disse o um torcedor à RBS TV, que transmite a partida. Há registro de feridos, mas a quantidade exata de quantos acabaram atingidos com gravidade não foi divulgada. Depois de 17 minutos de paralisação, os soldados da Brigada Militar postaram-se em duas frentes: do lado de fora para evitar o arremesso de pedras, e do lado de dentro do estádio Antonio David Farina. Assim, a confusão foi contida e a partida recomeçou. Em seguida, o Internacional se manifestou. "Nada justifica a violência. Desculpa torcedor que acompanha a partida", postou o perfil oficial do clube no Twitter.