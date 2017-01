Zezinho (ao centro) é cercado pelos colegas: participação em três gols (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Paraná Clube estreou bem no Campeonato Paranaense 2017. O time derrotou o Foz por 5 a 0, na Vila Capanema, pela primeira rodada da primeira fase da competição. Três dos quatro gols saíram no primeiro tempo e tiveram um protagonista: o meia Zezinho.

Zezinho anotou um dos gols, o segundo, ao aproveitar o rebote de um pênalti que ele mesmo cobrou e perdeu. Além disso, o meia cobrou os escanteios que geraram os outros dois gols, de Igor e Alex Santana. O quarto gol foi do zagueiro Rayan, após cruzamento de Renatinho (que substituiu Zezinho) e o quinto foi de Bruno Cantanhede.

Ex-jogador do Atlético, Zezinho estreava na equipe da Vila Capanema e havia sido contratado depois de uma polêmica. Em 2014, ele desdenhou do Paraná ao dizer que estava num time que recebia salários. “Importante sempre marcar na estreia. A polêmica deixei para trás, espero que a torcida faça o mesmo. Estou agora mostrando meu trabalho com essa equipe jovem”, declarou, ainda no intervalo de jogo.

TABELA

Foi a melhor estreia do Paraná Clube desde sua primeira participação no Estadual, em 1990.

Com o resultado, o Paraná lidera o Paranaense, após todos os jogos da primeira rodada. O time tem 3 pontos, saldo de 5 gols pró e está à frente do J. Malucelli, que estreou com vitória de 3 a 0 (sobre o Cascavel).

O Paraná volta a campo nesta quinta-feira (2/2). Enfrenta o Cianorte, novamente na Vila Capanema.

ESCALAÇÃO

O técnico Wagner Lopes já tinha indicado que não repetiria a equipe que iniciou o jogo pela Primeira Liga, contra o Avaí, na quarta-feira (25). Escalou apenas o goleiro Leo, o zagueiro Eduardo Brock, o lateral Igor, o meia-atacante Guga e o atacante Ítalo. De resto, colocou o lateral Junior, o zagueiro Rayan, o volante Jhony, os meias Alex Santana e Zezinho e o atacante Bruno Cantanhede. Este último atuou como meia pela direita num 4-1-4-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná abriu o placar logo a 3 minutos, com o lateral Igor Cariús, de cabeça, após escanteio cobrado por Zezinho. Depois disso, o time procurou controlar o jogo, com toque de bola e marcação compacta. Nem sempre dava certo; a equipe foi cutucada e testada em bolas aéreas. A defesa, porém, afastou tudo. Tanto que o goleiro Léo só tocou na bola duas vezes – para aparar cruzamentos.

O time da casa ampliou aos 38, num pênalti sofrido por Guga. Zezinho cobrou e o goleiro defendeu, mas o meia marcou o gol no rebote. Aos 42, Alex Santana anotou 3 a 0, de cabeça. Ao fim do primeiro tempo, o Paraná somava oito finalizações (cinco certas e uma na trave), contra uma (bloqueada pela zaga) do Foz.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, o Paraná voltou sem trocas de peças Contudo, Ítalo passou a atuar como meia pelo lado direito e Bruno Cantanhede como atacante centralizado. Não foi por causa dessa mudança, mas o time correu os primeiros riscos mais sérios de levar gol. O goleiro Léo, por exemplo, fez uma boa defesa – a primeira vez em que foi exigido neste ano.

Aos 10 minutos, Zezinho deu lugar a Renatinho. Aos 15, Diego Tavares entrou, Igor saiu e Júnior passou para o lado esquerdo. Um minuto depois, Ítalo deu um drible de “lambreta” em Laércio perto da linha lateral e na sequência sofreu falta. Desse lance saiu o quarto gol da equipe: Renatinho ergueu a bola para a área e o zagueiro Rayan cabeceou para dentro.

Em sua última mudança, Wagner Lopes colocou o meia-atacante Alesson no lugar de Ítalo, aos 25 minutos. Mas a essa altura o time apenas controlava a partida, diante de um adversário combalido. O adversário estava tão em baixa que ainda entregou a chance de o Paraná fazer o quinto gol – e Bruno Cantanhede não desperdiçou.

Ao fim da partida, o Paraná somava 12 finalizações (oito certas e uma na trave), contra apenas quatro (uma certa) do Foz.

PARANÁ 5 x 0 FOZ

Paraná

Leo; Junior, Eduardo Brock, Rayan e Igor (Diego Tavares); Jhony, Alex Santana, Zezinho (Renatinho), Bruno Cantanhede e Guga; Ítalo (Alesson). Técnico: Wagner Lopes

Foz

Juninho; Lucas, Leandro, Barreto e Laércio; Felipe Hereda, Roberto, Bruno Flores (Yannick) e Mateus Olavo (Alex Santos); Júnior César (Hugo Leonardo) e João Guilherme. Técnico: Allan Aal

Gols: Igor (3-1º), Zezinho (38-1º), Alex Santana (42-1º), Rayan (17-2º), Bruno Cantanhede (47-2º)

Cartões amarelos: Leandro, Jhony

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Local: Vila Capanema, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

3 – Gol do Paraná. Zezinho cobra escanteio. Igor sobe e cabeceia p ara baixo. O goleiro toca na bola, mas não evita o gol

7 – Zezinho cobra falta para a área. Ítalo cabeceia sem força e erra o gol

18 – Italo cai na área em disputa de bola com Leandro. O árbitro manda seguir

31 – Laércio cobra falta para a área. A bola fica viva na risca da pequena área e Cantanhede manda afasta

36 – Guga recebe de Cantanhede e se enrosca com Lucas Garcia na área. O árbitro marca pênalti

38 – Gol do Paraná. Zezinho cobra o pênalti no canto esquerdo, o goleiro defende e Zezinho marca no rebote

40 – Alex Santana lança de cabeça para a área. Cantanhede recebe e tenta encobrir o goleiro, que sai e defende

42 – Gol do Paraná. Zezinho cobra falta e acerta a barreira. A bola sai em escanteio. Ele cobra, Igor escora pelo alto e Alex Santana mergulha na risca da pequena área e cabeceia para dentro

46 – Bola alta na área do Foz. Guga cabeceia, a bola sobe e cai no travessão. Depois, o goleiro pega

SEGUNDO TEMPO

3 - Após escanteio, Alex Santos cabeceia. A bola assusta, mas vai por cima

5 – Laércio cobra falta de longe. Léo defende no alto do gol

17 – Gol do Paraná. Renatinho cobra falta para a área. Rayan sobe e cabeceia para dentro

19 – Após bate-rebate na área, Bruno Flores chuta a gol. A bola desvia na zaga e assusta, mas vai para fora

27 – Renatinho cobra escanteio e Alesson cabeceia. Juninho pega

33 – Alex Santana arrisca de fora da área e manda por cima

47 – Gol do Paraná. O Foz falha na saída de bola. Bruno Cantanhede. Jhony fica com a bola e lança Bruno Cantanhede, que chuta no canto direito