Atual campeão estadual, o Atlético estreou no Campeonato Paranaense com um empate diante do Rio Branco de Paranaguá na tarde deste domingo (29), em um jogo quente, com muita tensão nas arquibancadas. Com um time repleto de jovens das categorias de base, o Furacão saiu na frente com Matheus Anjos, mas não conseguiu segurar a pressão dos donos da casa e acabou levando o empate com Darlan logo no início da etapa final.



Com o resultado, os dois times dividem a sexta colocação do campeonato, com um ponto somado. Na próxima quarta-feira o Furacão joga na Arena pela pré-Libertadores contra o Millonarios, enquanto no próximo sábado encara o PSTC em casa. Já o Rio Branco volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Londrina no Estádio do Café.



Clima quente entre as diretorias...



Com o Atlético entrando em campo com o time reserva, a expectativa era de um jogo mais tranquilo, menos pegado. Durante a semana, contudo, o clima esquentou entre o técnico Paulo Autuori e a diretoria do Rio Branco. É que o comandante atleticano criticou o estádio de Paranaguá, que estava há 10 anos fechado. O clube parnaguara, contudo, investiu R$ 250 mil para reformar sua casa e não poupou críticas ao técnico rival.



“Uma falta de respeito com o clube e com Paranaguá. Nos esforçamos muito para deixar o estádio em condições, reformamos o gramado completamente. É claro que é um estádio com suas limitações, um estádio que não tem o nível da Arena da Baixada. Mas é um estádio que não deixa nada a desejar com os outros de times do interior. Acho que precisa mais respeito com os clubes do interior”, disse o presidente do Rio branco, Thiago Campos.



… E também entre as torcidas



Antes da bola rolar na Estradinha, um episódio lamentável em Paranaguá. É que torcedores das duas equipes se encontraram em frente ao estádio e entraram em confronto, trocando socos e atirando pedras. Policiais, contudo, conseguiram conter rapidamente a confusão e dispersaram os torcedores das duas equipes.



“Piazada” da Baixada e foco na Libertadores



Poupando forças para a Copa Libertadors, cuja estreia será na próxima quarta-feira, na Arena, contra o Millonarios da Colômbia, o Furacão entrou em campo com uma equipe repleta de garotos formados na base. Dos 11 titulares, apenas o goleiro Weverton, o lateral-direito Léo e o volante Luiz Otávio não foram formados na categoria de base atleticana.

PRIMEIRO TEMPO



Com a bola rolando, a jovem equipe atleticana conseguiu manter a tranquilidade, controlou a partida e chegou ao primeiro gol sem dificuldades, com Matheus Anjos marcando em sua estreia ao aproveitar a falha da zaga logo aos sete minutos.



Nas arquibancadas, o clima era de muita pressão em cima das duas equipes. Tanto que o técnico Guilherme Macuglia acabou chamado de “burro” ao substituir ainda no primeiro tempo o atacante Paraíba por Rafael Tavares. Mas não foi só isso. Paulo Autuori e o goleiro Weverton foram alvo de cusparadas e até mesmo cachaça teria sido jogada nos atleticanos, que reclamaram muito com a arbitragem.



"A gente se solidarizou há pouco tempo com a tragédia (da Chapecoense) e começa o ano já tem essa falta de respeito da torcida", reclamou Weverton na ida para o intervalo.



SEGUNDO TEMPO

A bola nem havia voltado a rolar direito e o Rio Branco encontrou o gol de empate: aos dois minutos, Juninho, que havia entrado no intervalo no lugar de Lúcio Curió, cobrou escanteio para a área e Darlan venceu a disputa pelo alto com a zaga atleticana para cabecear e empatar a partida.



Se durante a maior parte da etapa inicial foi o Furacão quem deu as cartas, na etapa final foi o time de Paranaguá quem controlou o meio de campo a maior parte do tempo. Mas quem teve as melhores oportunidades foi o Atlético, que quase garantiu a vitória no final da partida. Na primeira oportunidade, aos 37, Cryzan deu um chapéu no marcador e chutou, mas parou em Daltou. Quatro minutos depois, foi vez de Matheus Rossetto parar na trave.



Já no apagar das luzes, o atacante Luis Henrique, que fazia sua estreia pela equipe, acabou expulso após s eenvolver numa confusão com Vinicius.

Rio Branco 1 x 1 Atlético-PR



Rio Branco: Dalton; Ramon, Darlan (Ruan), Vinícius e Diego Prates; Pedra, Fidel, Camargo e Minho; Lúcio Curió (Juninho) e Paraíba (Rafael Tavares). Técnico: Guilherme Macuglia.

Atlético: Weverton; Léo, José Ivaldo, Marcão e Renan Lodi; Luiz Otávio, Matheus Rossetto, Matheus Anjos, Yago (Nicolas) e Bruno Rodrigues (Cryzan); Murillo (Luis Henrique). Técnico: Paulo Autuori

Gols: Matheus Anjos (7-1º), Darlan (2-2º)

Cartões amarelos: Ramon (R), Zé Ivaldo (A)

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Público: 2.780 pagantes (3.160 total)

Renda: R$ 99.500,00

Local: Estádio Leão da Estradinha, em Paranaguá (PR), no domingo às 17 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

5 – Yago cobra falta da direita, a bola viaja para a área e Rossetto desvia. Dalton faz grande defesa no reflexo e evita o gol.



7 – Gol do Atlético-PR! Bruno Rodrigues aciona Matheus Anjos, que aproveita o buraco no miolo da zaga rival, gira e chuta no canto.

15 – Cobrança de escanteio de Matheus Anjos, a zaga do Rio Branco dá bobeira novamente e Marcão consegue finalizar. Quase o segundo gol.

22 – Rossetto cruza da direita, Murillo sobe mais que a zaga e cabeceia firme. Dalton opera um milagre e salva novamente o Rio Branco.



28 – Fidel faz boa jogada pela direita, finta a marcação e cruza rasteiro. Lúcio Curió aparece sozinho, na cara do gol, mas perde o gol feito!



Segundo tempo

2 – Gol do Rio Branco! Juninho, que havia acabo de entrar, cobra escanteio na medida para Darlan subir mais que a zaga e cabecear no canto esquerdo de Weverton.



16 – Fidel invade a área pela direita e bate firme. Weverton pratica boa defesa e no rebote Juninho também chuta, obrigando o goleiro a trabalhar de novo. A arbitragem, contudo, já assinalava impedimento.



17 – Matheus Anjos recebe o passe em profundidade e toca por cima do goleiro. A bola vai para fora.



37 – Cryzan escapa bonito da marcação com um chapéu e finaliza. Dalton salva o Rio Branco.



41 – Matheus Rossetto manda uma bomba de fora da área. Dalton desvia a bola, que ainda bate no travessão antes de sair.



43 – Marcão chuta cruzada e Dalton, de novo ele, evita o gol atleticano.