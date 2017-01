Remendado, Coritiba joga mal e perde para o Cianorte

(foto: Divulgação/ Coritiba)

Com um time remendado, o Coritiba estreou na temporada 2017 com o pé esquerdo. Jogando no Estádio Albino Turbay, em Cianorte, a equipe da Capital mostrou grande dificuldades no setor de criação e não foi páreo para os donos da casa, perdendo pelo placar mínimo, gol marcado por Vinícius aos 21 minutos do segundo tempo, em lance que contou com falha da zaga alviverde.

Com o resultado, o Coxa divide a oitava colocação do Campeonato Paranaense com outras duas equipes. Já o ambicioso Cianorte fica no terceiro lugar.

Adversário sonhando alto



Campeão invicto da Divisão de Acesso, o Cianorte é um dos times mais embalados do estadual e sonha em garantir uma vaga na Série D. Para isso, manteve boa parte do elenco que garantiu o retorno à elite e também realizou uma longa preparação. Foram mais de dois meses de trabalho, com mais de 65 períodos de treinamento e vários amistosos disputados.



Estreias e desfalques

Para a estreia na temporada, o Coritiba contou com dois estreantes e um re-estreante: o zagueiro Werley e o atacante colombiano Yilmar Filigrana vestiram a camisa coxa-branca pela primeira vez, enquanto o atacante Henrique Almeida retorna ao clube pelo qual teve boa passagem em 2015. Os dois últimos, inclusive, foram “reforços de última hora”. Com relação ao colombiano, a expectativa é que não tivesse a documentação regularizada a tempo, mas há poucos minutos do prazo final para registro, o Coxa conseguiu incluir o contrato do atleta no BID da CBF. Já Henrique Almeida faria treinamentos físicos em Curitiba, mas foi chamado de última hora para viajar a Cianorte e acabou ganhando a titularidade.



Por outro lao, a equipe largou com cinco desfalques, três deles atletas que passam por processo de recuperação física – o volante Jonas e os atacantes Rildo e Neto Berola. O atacante Kléber estava suspenso e o lateral-direito Dodô serve à seleção brasileira sub-20.

PRIMEIRO TEMPO



O primeiro tempo teve o Coritiba mais ofensivo, apostando nos lançamentos diretos e na velocidade de Filigrana para levar perigo ao gol adversário. O Cianorte, contudo, postava-se bem lá atrás, deixando poucos espaços para o time da Capital, que pressionou muito e criou pouco.

As principais jogadas do Coritiba foram na bola parada. Apenas nos primeiros 20 minutos foram nove escanteios para os visitantes, que quase abriram o placar com o estreante Werley, que desperdiçou boa chance aos 14 minutos. Os donos da casa responderam e quase saíram na frente aos 39, quando Pelezinho perdeu grande oportunidade cara a cara com Wilson.



SEGUNDO TEMPO



Para tentar melhorar o meio de campo coxa-branca na etapa final, o técnico Paulo César Carpegiano apostou nas entradas de Ruy, Léo Santos e João Paulo nas vagas de Yan Sasse, Iago Dias e Alan Santos. A equipe até esboçou alguma melhora, especialmente com a boa movimentação de Ruy, mas o Cianorte manteve a postura defensiva sólida e ainda melhorou a produção ofensiva.



Em 20 minutos os donos da casa haviam finalizado cinco vezes contra a meta de Wilson, duas delas com perigo, ao passo que o Coritiba havia ameaçado apenas duas vezes o gol de João Gabriel. Aos 21, os donos da casa trataram de tirar o zero do placar, com Vinícius aproveitando a falha da defesa coxa-branca e garantindo a vitória do time de Marcelo Caranhato.

Cianorte 1 x 0 Coritiba



Cianorte: João Gabriel; Jackson, Breno, Maurício e David Luís; Jovane, Eduardinho (Ganzer(, Sidney e Max (Xavier); Pelézinho e Vinícius (Valdo Gigante). Técnico: Marcelo Caranhato.

Coritiba: Wilson; Thiago Lopes, Werley, Juninho e Carlinhos; Edinho, Alan Santos (João Paulo) e Yan (Ruy); Iago (Léo Santos), Filigrana e Henrique Almeida. Técnico: Paulo César Carpegiani.

Gols: Vinícius (21-2º),

Cartões amarelos: Iago (COR), Jovane (CIA)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.

Local: Estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), no domingo às 17 horas



PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo

12 - Pelezinho faz jogada individual pela lateral e o Cianorte chega com perigo pela primeira vez. Mas a defesa chega cortando e a bola sai para lateral.



14 - Cobrança de escanteio, Alan Santos desvia e a bola sobra para Werley, livre dentro da área, chutar. Ele pega chuta mal e desperdiça grande oportunidade.



17 – Mais uma cobrança de escanteio e agora a bola sobra para Filigrana. O gringo gira em cima do marcador e chuta forte. A bola passa ao lado do gol.



39 – No contra-ataque, Pelezinho dispara pela direita, invade a área e fica livre, na cara do goleiro. Ele chuta tirando do goleiro, mas a bola passa ao lado do gol.

Segundo tempo

4 – Pelezinho avança em boa condição e chuta de longe, mas exagera na força e manda por cima do gol.



7 – Carlinhos escorrega e perde a bola para Rafael Xavier, que arma o contra-ataque acionando Vinícius. O atacante chuta da entrada da área e Wilson segura.



12 – Alan Santos toca para Yan, que aciona Henrique Almeida. O atacante chuta da entrada da área, mas o goleiro segura.



20 – Ruy faz boa jogada e serve Iago. O atacante recebe em boa posição, mas prefere o domínio em vez da finalização e dá chance para zaga se recuperar e desarmá-lo.

21 – Gol do Cianorte! Zaga do Coxa bobeia e Vinícius fica cara a cara com o goleiro. Tranquilo, ele bate na saída do goleiro e abre o placar.



34 – O Coxa avança pela esquerda e lança a bola para a área. Ruy domina, gira e finaliza. João Gabriel segura a bola.