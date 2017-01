João Carlos Martins recebe alta após ser internado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) O maestro João Carlos Martins, 76, recebeu alta do hospital neste sábado (28). Ele estava internado desde terça-feira (24) no hospital Sírio-Libanês, após ser acometido por uma embolia pulmonar e uma trombose venosa. De acordo com sua assessoria de imprensa, Martins precisará passar por acompanhamento médico nos próximos dias, mas segue com a agenda de compromissos. Na próxima quinta-feira (2), ele se apresenta com o pianista Arthur Moreira Lima, no Citibank Hall, em São Paulo.