Homem atropela casal em moto e agride jovem com chutes em Itu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 34 anos é suspeito de atropelar a ex-companheira e o atual namorado dela, na manhã deste sábado (28), no Parque São Camilo, em Itu (a 101 km de São Paulo). O rapaz atingido pelo veículo não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito ainda está sendo procurado pela polícia. O crime aconteceu por volta das 6h30, na rua Edison Benedito Andreazza. Câmeras de segurança registraram o momento em que o casal, que trafegava em uma moto, foi atingido. O motorista, apontado pela polícia como Fabrício Alexandre de Rosário, 34, ainda desce do carro e atinge a jovem de 22 anos, que estava caída no chão, com chutes na cabeça. Segundo a polícia, Rosário fugiu do local do crime a pé e até a noite deste domingo (29) ainda não tinha sido localizado. O casal foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas Edson Wesley Ribeiro, 24, não resistiu aos ferimentos e morreu. A namorada dele foi atendida e já recebeu alta do hospital. Em uma rede social, ela afirmou estar vivendo um pesadelo e que tem fé que a Justiça será feita.