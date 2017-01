Homem é procurado por cortar olhos de cães na RMC

A Polícia Civil de Campo Magro (região metropolitana de Curitiba) investiga o caso de um acusado de mutilar cães, furando os olhos dos animais, no bairro Jardim Bom Pastor. Segundo as investigações, pelo menos dois cachorros do bairro teriam sido vítimas de ataques, entre eles um cão da raça labrador e outro yorkshire. O autor dos ataques teria invadido residências em busca dos animais. Um dos animais teve que passar por uma cirurgia para a remoção do olho em razão do ataque.

O autor não foi identificado. A polícia pede que qualquer informação seja comunicada através do disque 190.