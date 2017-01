Flu domina Vasco com facilidade e vence primeiro clássico carioca em 2017

PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense se deu bem no primeiro clássico do futebol carioca do ano e derrotou o Vasco tranquilamente por 3 a 0 neste domingo (29) no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Os gols foram marcados por Wellington, Henrique Dourado e Marcos Júnior. A partida foi válida pela rodada de abertura da Taça Guanabara. É a primeira vez que o Vasco perde em estreia do estadual desde 2011. Com o resultado o time não pontuou e ficou na última posição do Grupo C. Já o Fluminense está liderando a chave, com três pontos. Sornoza foi o destaque da partida, após uma boa pré-temporada com dois gols em três jogos. O meia equatoriano participou dos dois gols do Fluminense, especialmente no segundo, em que o jogador fez uma bela jogada individual e deixou para Henrique Dourado empurrar para o fundo das redes. O Vasco tomou conta do jogo no início do primeiro tempo. Em 20 minutos foram duas chances boas de gol, com direito a uma bola no travessão depois de cabeçada de Luan. No segundo tempo, Guilherme Costa e Éderson entraram nos lugares de Escudero e Eder Luis, respectivamente. Com as substituições, a agremiação anfitriã ganhou velocidade e chegou com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o time comandado pelo técnico Cristóvão Borges pecou nas finalizações no início da etapa complementar. CONFUSÃO ANTES DO INÍCIO No primeiro clássico do futebol carioca em 2017, a primeira confusão. E já com dezenas de detidos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro teve que agir para controlar um tumulto nos arredores do Engenhão momentos antes do duelo entre Vasco. De acordo com informações do Major Silivio Luiz, comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), 30 vascaínos foram detidos quando se deslocavam para a entrada destinada aos tricolores. Na próxima rodada da Taça Guanabara, o Vasco enfrenta o Bangu, que joga em casa, na próxima quinta (02), às 16h30. Já o Fluminense recebe o Resende na quarta-feira (01), também às 16h30 e no mesmo local. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 3 X 0 VASCO Local: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ) Hora: 17h (horário de Brasília) Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Corrêa Cartões amarelos: Thalles e Nenê (Vasco); Orejuela, Renato Chaves e Léo (Fluminense) Público: 11.043 pagantes e R$ 353.060,00 de renda Gols: Fluminense - Wellington, aos 26 minutos do primeiro tempo, Henrique Dourado, aos 32 do primeiro tempo e Marcos Júnior aos 36 do segundo tempo. Vasco: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Henrique; Julio dos Santos, Andrezinho, Escudero (Guilherme Costa) e Nenê; Eder Luis (Éderson) e Thalles Técnico: Cristóvão Borges Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas (Renato), Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela; Douglas, Sornoza (Luiz Fernando), Scarpa e Wellington Silva (Marcos Júnior); Henrique Dourado Técnico: Abel Braga