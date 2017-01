Morre curitibano que “quebrou” internet por doação de sangue raro

O publicitário curitibano Pedro Franco, de 42 anos, que “quebrou” a internet numa campanha por doação de sangue raro, morreu às 23 horas deste sábado (28), em São Paulo. Ele lutava contra um câncer e estava internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Pedro tornou-se bastante conhecido nas redes sociais depois que três amigos dele, todos publicitários, fizeram uma campanha na internet para pedir doações de sangue do tipo O negativo, o mais raro. A campanha, feita em janeiro, viralizou e funcionou mais do que se podia imaginar. Em uma semana, Pedro conseguiu doação suficiente para abastecer o hospital inteiro por um mês, um recorde — principalmente considerando-se que janeiro é um mês que tem baixo número de doadores.

A história de Pedro emocionou até a equipe que cuidava dele no hospital. Um vídeo envolvendo o publicitário e um de seus ídolos de infância, o ex-jogador de futebol Zico, foi gravado e seria mostrado a ele hoje.

Pedro morava em São Paulo há dez anos. Deixa mulher e duas filhas pequenas. Há um ano e 8 meses, descobriu que estava com câncer de intestino. Nunca deixou de lutar. Ainda na sexta-feira (27), recebeu dezenas de visitas de amigos. Eles chegaram a cantar a música "Um Milhão de Amigos", de Roberto Carlos. “O Pedro tem mais de um milhão de amigos”, comentou um dos amigos dele.

O corpo está sendo velado no cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba, e será sepultado hoje, às 10 horas.

La La Land vence o PGA e aumenta favoritismo ao Oscar

Em cerimônia encerrada na madrugada de ontem em Beverly Hills, Califórnia, o Sindicato de Produtores de Hollywood (PGA) anunciou os vencedores da edição de 2017 do PGA Awards. La La Land - Cantando Estações levou o prêmio de Melhor Produção de Longa-Metragem e segue como grande favorito ao Oscar — prêmio para o qual teve 14 indicações, um recorde. Os outros filmes premiados foram Zootopia - Essa Cidade é o Bicho (Melhor Animação) e O.J.: Made in America (Melhor Documentário).

Amigos se despedem da atriz Vic Militello

A atriz paulistana Vicência Militello Martelli, conhecida como Vic Militello, foi sepultadoa ontem no Cemitério do Araçá, em São Paulo. Vic tinha 73 anos e lutava contra um câncer. Filha da atriz Dirce Militello e do ator Humberto Militello, Vic se destacou por seu humor. Entre seus papéis mais marcantes está a da governanta Joana D'Arc da Silva, a Daquinha, em Estúpido Cupido, novela escrita por Mário Prata e exibida pela Rede Globo entre 1976 e 77. Na televisão, ela também atuou em Vereda Tropical (1984), Olho por Olho (1988) e Memorial de Maria Moura (1994), entre outras. Também fez filmes, como O Rei da Noite (1975), de Hector Babenco. Nos palcos, fez fama com seu Teatro de Terror nos anos 1990, uma espécie de "Rock Horror Show" brasileiro.

PM do RJ se mata ao vivo em rede social

O policial militar Douglas de Jesus Vieira, 28 anos, transmitiu a própria morte em rede social. O soldado, lotado no 24º BPM (Queimados), fez uma transmissão ao vivo na noite de sábado (28), em que tira a própria vida com um tiro na cabeça. O vídeo, publicado em sua página pessoal no Facebook, foi removido, mas cópias ainda circulam em outras redes sociais. No vídeo, o soldado faz uma saudação aos espectadores e alerta sobre a violência que viria a seguir. "E aí, tranquilidade? Tamo junto. Quero ver quem tem disposição para ver bagulho ao vivo. Quem não tem estômago, mete o pé", disse ele. Ele aparece deitado em uma cama. Não chega a dizer o motivo que o levou à atitude. Apenas aponta um revolver contra a própria cabeça, fecha os olhos e dispara. Nesse momento, o celular cai da mão do homem e não é possível mais ver a imagem. Em postagem do último dia 11, Vieira se queixava da falta de salário dos policiais. "Eu preciso receber. As minhas contas vão vencer, Pezão", disse o rapaz na rede social.

Jornal Nacional ignora morte de contra-regra Russo e público reclama

O Jornal Nacional não noticiou neste sábado, 28, a morte de Russo, que trabalhou por 46 anos nos principais programas de auditório da Globo. Nas redes sociais, o público notou a ausência de uma reportagem sobre ele e criticou o telejornal e a emissora. O noticiário falou da morte do ator britânico John Hurt, aos 77 anos, e dedicou um minuto de sua grade ao estrangeiro, mas não citou o famoso contrarregra. Russo morreu na manhã de sábado, 28, por complicações decorrentes de uma infecção pulmonar, aos 85 anos de idade. Ele deixou a emissora em 2014. Ele recebeu uma homenagem do apresentador Luciano Huck.

Níver do dia

Gene Hackman

ator norte-americano

87 anos