Toyota Etios já está em 2018

Etios ganha a frente da versão Platinum (foto: Divulgação)

Não tem como não dizer que a indústria automotiva está na frente de nosso tempo, pois, a Toyota já lançou a linha 2018 da família de compactos Etios. A maior novidade é que, agora, todas as versões passam a exibir o mesmo visual das configurações Ready e Platinum, com desenho mais elaborado da dianteira, assim ganhou um visual mais esportivo graças a mudanças na grade e no para-choque, que traz moldura preta estilizada imitando fibra de carbono na parte inferior, logo acima da entrada de ar. O parachoque traseiro também mudou.

Por enquanto, a única configuração que mantém a aparência da linha 2017 é a aventureira Cross (R$ 64.290), que agora é oferecida exclusivamente com câmbio automático de quatro marchas, da mesma forma que a versão XLS com carroceria hatch (R$ 61.390) e sedã (R$ 64.190).

Considerando toda a gama, os preços começam em R$ 45.990 (X 1.3 Hatch com câmbio manual de seis marchas) e chegam a R$ 68.390 (Platinum 1.5 com transmissão automática). Mecanicamente, sem mudanças: a família Etios é equipada com motor 1.3 16v flex de 98 cv, exclusivamente na versão de entrada X com carroceria hatch, equipada com câmbio manual ou automático, enquanto as demais trazem motor 1.5 16v bicombustível de 107 cv, que pode ser acoplado à transmissão manual ou automática.

Por dentro, todos os Etios trazem o painel de instrumentos totalmente digital, distribuído em duas telas TFT coloridas, introduzido no ano passado, quando os