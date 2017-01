Ritmo de volta às aulas é negligenciado por pais, diz médico

Em pouco tempo as crianças estarão de volta às aulas e a adaptação ou readaptação à rotina escolar não é tarefa fácil. Isso porque, segundo o neuropediatra Antônio Carlos de Farias, da Unimed Curitiba, os pais tendem a não dar a devida importância para esse momento.



O especialista afirma que é necessário começar esse processo uma semana antes do primeiro dia de aula, simulando a rotina que a criança terá durante o ano letivo. “É preciso levar as crianças para a cama em horário adequado, preferencialmente, até as 22 horas e começar a simular os horários de refeições e atividades do período escolar”, afirma Farias.



Além disso, o médico explica que é preciso analisar as características de cada criança para reduzir ao máximo interferências na aprendizagem. “Algumas trabalham melhor de manhã, outras à tarde. É importante analisar o temperamento de cada uma e verificar qual turno e escola é melhor para ela”, ressalta o neuropediatra.



É preciso avaliar também como foi o desempenho da criança no ano anterior, se houve dificuldades é preciso conversar com um profissional da área, como pediatra ou neurologista infantil, para verificar se está tudo certo com a criança. Porém, é difícil para os pais compreenderem o motivo pelo qual o filho apresenta dificuldades de aprendizagem escolar, principalmente quando o médico afirma não existirem qualquer comprometimento orgânico, sensorial (visual ou auditivo) ou cognitivo (déficit de inteligência) que possam interferir no seu aprendizado.



“Em geral a criança não possui uma doença grave, porém o problema é real e não imaginário, seja por uma lentidão de maturidade das funções cerebrais relacionadas à aprendizagem, seja por minúsculas lesões nos neurônios que os exames de imagem ainda não tem adequado poder de resolução para identificá-los”, afirma Antônio Carlos de Farias.



Para auxiliar pais e responsáveis nesse acompanhamento diário essencial, e que deve ser feito durante todo o ano, o especialista listou 10 dicas importantes. “Não faça disso uma regra rígida, pois elas devem ser praticadas de forma natural”, afirmou Farias.

COMO SE PREPARAR PARA A VOLTA ÀS AULAS

1 - Permaneça durante o ano em contato regular com os professores e demais profissionais que trabalham com seu filho para saber como ele está progredindo. Pai e mãe devem compartilhar essa responsabilidade.



2 - Encoraje seu filho, elogiando seu esforço e não apenas a realização. Crianças com transtorno de aprendizagem escolar, pelas dificuldades que apresentam, tornam-se inseguras e com baixa autoestima. O apoio familiar é fundamental para sua motivação e restabelecimento da autoestima.



3 - Seu filho necessita de trabalho individual fora do período escolar. Este pode ser feito por familiares desde que tenham paciência e aptidão para ensinar. Quando ensiná-lo, não exagere. Pequenas lições diárias são melhores que longas lições esporádicas. Tente pequenas atividades de cada vez.



4 - Quando o treinamento é voltado para a escrita, é necessário corrigir posturas inadequadas e observar a forma correta de segurar o lápis. Algumas crianças se beneficiam de computadores, nos quais podem visualizar e memorizar as letras no teclado.



5 - Quando a dificuldade é principalmente em aritmética, procure estimular as atividades que envolvam números e faça isso nas pequenas coisas do dia a dia, como contar os talheres na mesa ou as meias na gaveta. Estimule as somas e as subtrações.



6 - Durante a leitura, estimule a criança a acompanhar as palavras com o lápis, posicionando-o horizontalmente abaixo da linha que esteja sendo lida. Alterne a leitura com a criança – você lê um trecho e ela, outro. Depois peça para que lhe explique o conteúdo da leitura.



7 - Pratique jogos ou brincadeiras que exijam leitura.



8 - Existem livros gravados em áudio, um bom método para a criança treinar as memórias visuais e auditiva.



9 - Se seu filho apresenta alguma dificuldade de linguagem, quando falar com ele, faça-o de forma lenta e clara, estabeleça pausas depois de cada frase, certifique-se de que ele entendeu e repita, se houver necessidade.



10 - Lembre-se de que a criança está passando por um processo de amadurecimento cerebral. As exigências devem estar de acordo com o potencial de inteligência que ela apresenta. Certifique-se com os profissionais se a maturidade do seu filho é adequada ao nível de expectativa que você ou a escola tem em relação a ele. Mesmo com toda a dedicação do seu filho e a sua compreensão, é possível que o progresso de aprendizagem não ocorra na velocidade com que você espera. Não desanime ou projete na criança todo o seu descontentamento. Sucessos nessa área estão diretamente ligados a atitudes encorajadoras e positivas em relação à criança.