Faltam 30 dias para o início da entrega do IR

Na primeira semana deste ano, a Receita Federal divulgou o cronograma do Imposto de Renda Pessoas Física (IRPF 2017). De acordo com o calendário, o prazo de entrega para o IRPF 2017 começa no dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril. Um pouco antes, em 23 de fevereiro, o programa gerador de declaração será disponibilizado no site da Receita. Já a regulamentação ainda será publicada.

Até lá o contribuinte deve preparar seus documentos para a declaração. Pode parecer precoce, mas quanto antes isso for feito, menos correria mais para a frente. Lembrando que entregar a declaração logo no início do rpazo, possibilita que o contribuinte esteja nas primeiras listas de restituição, que vão de junho a dezembro.