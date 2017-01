Interligações

A Sanepar informa que, em virtude de uma obra de interligação de rede, precisa interromper o fornecimento de água amanhã, a partir das 8 horas no bairro Hauer em Curitiba. A normalização do sistema está prevista para o final da tarde e será de forma gradativa. Pelo mesmo motivo, A Sanepar informa que também precisa interromper o fornecimento de água, a partir das 8h30, no Bairro Alto em Curitiba. A normalização do sistema está prevista para o início da noite e será de forma gradativa.