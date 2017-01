Semana tem teatro, filme e oficinas

A partir de hoje, crianças de 4 a 12 anos poderão participar de uma programação especial de férias no FTD Digital Arena, com atividades que estimulam a criatividade e a imaginação de maneira divertida e interativa.



O planetário digital apresentará a peça teatral Norman, Comedor de Livros, na qual Norman, um pequeno inseto da espécie Thysanura, decide explorar o universo além do pequeno mundo branco em que vive. Logo após acontecerá, de forma lúdica e divertida, oficina de montagem de foguete e a exibição do filme Dois Pedacinhos de Vidro, em 360 graus imersivo, por meio da tecnologia 4D fulldome, que possibilita ao participante a sensação de estar dentro do filme, como personagem-espectador.



As vagas são limitadas e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do FTD.

PROGRAMAÇÃO

DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Peça teatral no Planetário: Norman, Comedor de Livros

Horário: 14h às 15h

Ingresso: R$ 40,00 | R$ 20,00 (meia)

Oficina: Montagem de Foguete

Horário: 15h às 16h

Ingresso oficina: R$ 15,00 preço único (limite de 30 crianças por dia)

Filme: Dois Pedacinhos de Vidro

Horário: 16h às 17h

Ingresso: R$ 30,00 inteira | R$ 15,00 meia

Onde: FTD Digital Arena (R. Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho – Câmpus PUCPR - Em frente ao Portão 1).

Quanto: Infantil Completo - Peça teatral + Oficina + Filme: R$ 45,00. Infantil - Peça teatral + Oficina: R$ 30,00. Adulto - Peça teatral + Filme: R$ 50,00